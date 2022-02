Coppa Italia, dalla stagione 2022/2023 annullata la regola sui goal in trasferta

Una novità che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione nelle coppe europee e che dalla prossima stagione sbarcherà anche in Italia.

La Lega di Serie A ha annunciato che a partire dall'edizione 2022/2023 della Coppa Italia verrà abolita la regola dei goal fuori casa che, in caso di parità di punteggio nelle reti segnate, premia la squadra in grado di segnarne di più in trasferta.

Come si diceva in apertura, ad aprire la strada a questo nuovo regolamento è stata la Uefa. Il massimo organo calcistico ha infatti abolito la suddetta regola, ma attribuendo a ogni rete il suo peso specifico.

In caso di doppio pareggio o di risultati aggregati pari nel numero di reti, nelle attuali edizioni di Champions, Europa e Conference League non passa più il turno chi ne segna il numero maggiore in trasferta.

Si andrà dunque ai supplementari (ed eventualmente ai rigori) in caso di pareggio. In Coppa Italia le gare che riguarderanno questa regola sono le semifinali, rimaste con formula andata e ritorno.