Coppa Italia, cosa ottiene la vincitrice? Supercoppa e qualificazione: il regolamento

Non solo la Serie A e il prestigioso Scudetto del campione italiano. Negli ultimi anni anche la Coppa Italia ha nuovamente grande valore per le big, decise a conquistare il secondo trofei più importante del paese. I motivi? Oltre la gloria, anche diverse possibilità in più.

La Coppa Italia, che vede la Juventus come squadra ad aver ottenuto il maggior numero di titoli, non consiste solamente nel trofeo che finisce nella bacheca della vincitrice, ma permette ai campioni di avere anche due ulteriori possibilità nel corso della stagione successiva.

COSA OTTIENE CHI VINCE LA COPPA ITALIA?

La coppa d'oro Tim Cup

La coccarda tricolore in stoffa da inserire nella maglia per la stagione successiva

40 medaglie d'oro da assegnare a calciatori e tecnici della società

La qualificazione ai gironi di Europa League

La possibilità di giocare la Supercoppa Italiana

Se una squadra vince la Coppa Italia ma è già qualificata a Champions o Europa League tramite il campionato, il suo posto viene preso dalla sesta in classifica, mentre la settima vola in Conference League.

Se la squadra che ha vinto la Coppa Italia è la stessa che ha conquistato lo Scudetto, a giocare la Supercoppa Italiana insieme ai Campioni d'Italia è la finalista perdente di Coppa.

Chi vince la Coppa Italia ha anche la possibilità di inseire la coccarda tricolore italiana in stoffa nella propria maglia per la stagione successiva. Oltre, ovviamente, al trofeo.

IL TROFEO DELLA COPPA ITALIA

L'attuale trofeo della Coppa Italia è fabbricato in oro puro, realizzato da un'azienda specializzata di Milano. L'originale è andato però distrutto durante il ventennio fascista.

Il trofeo della Coppa Italia rimane in consegna ai vincitori per anno prima di essere restituito alla Lega. Dunque, dopo tale momento, il club riceve un altro trofeo, una copia di minor valore realizzata in argento: questa può essere conservata in bacheca senza limiti di tempo.