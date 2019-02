Coppa Italia, convocati Milan: tornano Suso e Reina

Dopo la vittoria in casa contro l'Empoli, il Milan si tuffa nella Coppa Italia. Martedì sera è in programma all'Olimpico la semifinale di andata contro la Lazio di Inzaghi.

Il tecnico rossonero Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati, 23 in tutto. Fanno il loro rientro tra i disponibili lo spagnolo Suso, squalificato in campionato, ed anche il portiere spagnolo Reina.

Niente da fare ancora per l'ex Juventus ed Atalanta Caldara, che verrà preso in considerazione solamente quando sarà pienamente recuperato.

The boss names a 23-man squad for the first leg of the #CoppaItalia semi-finals

Sono 23 i rossoneri convocati per #LazioMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/jeCSoWv0Zy