Coppa Italia, Atalanta e Napoli si qualificano alla finale se...

Dopo la Juventus, Atalanta e Napoli si giocano la finale di Coppa Italia. Andiamo a vedere tutte le combinazioni per il passaggio del turno.

La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia dopo il pareggio allo Stadium contro l'Inter, eliminata nella semifinale di ritorno. Ora tocca ad Atalanta e Napoli darsi battaglia per affrontare i bianconeri nell'ultimo atto del torneo previsto in primavera.

Nella gara d'andata Atalanta e Napoli non hanno dato vita ad una gara esaltante, con un pareggio per 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona che tiene tutto in bilico.in vista del ritorno previsto questa sera allo Gewiss Stadium di Bergamo.

Per l'Atalanta sarebbe la quarta finale di Coppa Italia della sua storia, ultima delle quali nel 2019 contro la Lazio (sconfitta). Il Napoli è invece il Campione in carica del torneo dopo il successo contro la Juventus nella passata edizione.

ATALANTA SI QUALIFICA SE

Vince con qualsiasi punteggio

Pareggia nei tempi regolamentari per 0-0 e vince a supplementari o rigori

NAPOLI SI QUALIFICA SE