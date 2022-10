Coppa Italia 2022/23: quando giocano Juventus, Inter, Milan e le big

Quando entrano in scena le big della Coppa Italia 2022/2023? Le informazioni su Roma, Napoli, Fiorentina e Atalanta per il nuovo torneo.

Tutti a caccia dell'Inter, capace di conquistare la Coppa Italia 2021/2022 a maggio. Via alla nuova edizione, la 2022/2023 che vede come di consueto i primi turni preliminari al via in estate, per poi avanzare via verso le grandi sfide di scena qualche mese più tardi.

Anche l'edizione 2022/2023 della Coppa Italia non vede una rivoluzione in stile FA Cup, con le grandissime subito in campo: le big della Serie A come di consueto giocheranno il torneo solamente dalle fasi successive, con meno sfide totali da affrontare rispetto alle altre contendenti.

COPPA ITALIA, QUANDO GIOCANO LE BIG?

Nella fase finale, al via tra l'11 e il 18 gennaio. Si tratta degli ottavi di finale, in cui entrano in gioco le prime otto squadre del passato campionato di Serie A: trattasi di Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Fiorentina, Atalanta e Lazio. Come di consueto dovranno disputare una sfida unica nel proprio stadio.

L'esatto calendario di metà gennaio verrà definito dopo le qualificazioni delle otto squadre dai turni precedenti, in cui saranno impegnate le altre squadre della Serie B, le compagini militanti in B e le migliori della C della passata annata calcistica.

ALBO D'ORO COPPA ITALIA