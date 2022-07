Coppa Italia 2022/2023, cambiano le regole: dal goal in trasferta ai panchinari

La Lega Serie A ha pubblicato e diffuso il nuovo regolamento della Coppa Italia: diverse le novità, tra cui quelle relative al pari in semifinale.

L'ultima finale di Coppa Italia, disputata l'11 maggio, è stata una delle gare più combattute tra quelle disputate in passato e valide per l'epilogo della competizione: a trionfare, allo Stadio Olimpico, è stata l'Inter ai tempi supplementari, grazie ai goal di Perisic.

Archiviato quel match è già tempo di pensare alla nuova edizione della Coppa Italia Frecciarossa che partirà ufficialmente il prossimo 30 luglio con le gare del turno preliminare.

Ma come verrà organizzato il torneo? Quali squadre coinvolgerà e quali sono le regole? La Lega Serie A ha pubblicato e diramato il nuovo regolamento: analizziamolo punto per punto.

COPPA ITALIA 2022/23: QUALI SQUADRE PARTECIPANO?

In totale saranno 44 le squadre impegnate nella corsa alla Coppa Italia Frecciarossa, ma solo 40 andranno a comporre il tabellone principali.

Parteciperanno alla Coppa Italia:

Tutte le società di Serie A

Tutte le società di Serie B

Quattro società di Serie C (Catanzaro, Feralpisalò, Padova, Reggiana)

COPPA ITALIA 2022/23: I TURNI

Le 44 squadre impegnate si affronteranno, dunque, in diversi turni: ci sarà un turno preliminare che coinvolgerà le squadre di Serie C contro le quattro neopromosse in Serie B, quindi verrà tenuto un primo turno, con squadre di Serie A e Serie B.

Il tabellone sarà di tipo tennistico e fino agli ottavi di finale sarà così composto:

Preliminare: Società di Serie C contro neopromosse in Serie B

Primo turno (Trentaduesimi): Società di Serie A, B e C

Secondo turno (Sedicesimi): Vincenti primo turno

Ottavi di finale: Vincenti secondo turno contro teste di serie (otto società subentranti: Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta)

Le partite fino alle semifinali saranno tutte in gara unica e, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. La semifinale sarà poi disputata in doppia gara di andata e ritorno: la finale poi in gara secca.

COPPA ITALIA 2022/23: IL REGOLAMENTO

Ci sono diverse novità nel regolamento della Coppa Italia Frecciarossa: rispetto al precedente comunicato, ad esempio, le società potranno consegnare all'arbitro una lista di 26 giocatori (e non più 23 giocatori), di cui 11 titolari e 15 riserve.

Tra le novità, poi, già paventate nella scorsa stagione c'è quella dell'eliminazione della regola dei goal fuori casa in semifinale, che sarà disputata in due gare di andata e ritorno. Al termine delle stesse, in caso di parità, si procederà ai tempi supplementari e ai calci di rigore.