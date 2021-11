Coppa Italia 2021/2022 secondo turno: date e orari

Tutti a caccia della Juventus Campione della scorsa edizione. I bianconeri, insieme a big e sorprese, proveranno a conquistare la Coppa Italia 2021/2022, che ha preso il via in estate e si concluderà in primavera. Nuova fase, l'ultima dell'anno solare, quella del secondo turno, ovvero i sedicesimi di finale.

Se agli ottavi parteciperanno le otto migliori della scorsa annata di Serie A, ai sedicesimi arrivano le compagini qualificatesi grazie al primo turno, ovvero i trentaduesimi, o tramite il turno playoff e preliminare a cui hanno partecipato alcune squadre di Serie C.

SEDICESIMI COPPA ITALIA: DATE E ORARI

Venezia-Ternana, 14 dicembre ore 15

Udinese-Crotone, 14 dicembre ore 18

Genoa-Salernitana, 14 dicembre ore 21

Verona-Empoli, 15 dicembre ore 15

Cagliari-Cittadella, 15 dicembre ore 18

Fiorentina-Benevento, 15 dicembre ore 21

Spezia-Lecce, 16 dicembre ore 18

Sampdoria-Torino, 16 dicembre ore 21

DOVE VEDERE I SEDICESIMI DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMING

Tutte le gare del secondo turno di Coppa Italia verranno trasmesse da Mediaset. In particolare basterà sintonizzarsi su Italia 1 per assistere alle otto sfide dei sedicesimi, o in alternativa seguire su Mediaset Play, attraverso l'app presente su pc, cellulare o tablet.