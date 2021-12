Coppa Italia 2021/2022: gli accoppiamenti degli ottavi di finale

La Coppa Italia 2021/2022 entra nel vivo nel mese di gennaio con il programma completo degli ottavi di finale. Le sedici squadre rimaste in corsa per la vittoria finale compongono il tabellone, con le otto sfide in programma dal 12 al 19 gennaio e che vedranno protagoniste anche le prime otto squadre dell'ultimo campionato, la Serie A 2020/2021.

Ad entrare in gioco c'è la Juventus campione d'Italia e vincitrice dell'ultima Coppa Italia, insieme all'Atalanta (finalista nel 2021), a Napoli (vincitore della Coppa Nazionale nel 2020), Milan, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo.

QUANDO SI GIOCANO GLI OTTAVI DI COPPA ITALIA 2021/2022

Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 si giocheranno in gara unica dal 12 al 19 gennaio 2022. Le vincenti si qualificano direttamente ai quarti di finale.

LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA 2021/2022

In attesa di completare il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, le squadre che hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia sono Juventus, Sassuolo, Cagliari, Napoli, Atalanta, Venezia, Milan, Genoa, Lazio, Udinese, Roma, Inter, Empoli.



A giocarsi gli ultimi tre posti negli ottavi saranno Torino-Sampdoria, Spezia-Lecce e una tra Fiorentina o Benevento.

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA 2021/2022: IL PROGRAMMA

Juventus - Torino/Sampdoria

Sassuolo - Cagliari

Napoli - Fiorentina/Benevento

Atalanta - Venezia

Milan - Genoa

L'articolo prosegue qui sotto

Lazio - Udinese

Roma - Spezia/Lecce

Inter - Empoli