Coppa Italia 2020/2021, quarti: date, orari e dove vedere le gare in tv e streaming

E’ stato stilato il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021: tutte le info su come guardare le gare in tv e streaming.

Per avere il quadro completo bisognerà attendere il 21 gennaio, quando e si affronteranno nell’ultima sfida degli ottavi, ma intanto è già arrivato il momento di proiettarsi sul prossimo turno della Coppa : i quarti di finale.

Il programma delle gare secche che metteranno in palio l’accesso per le semifinali è già stato stilato e comunicato dalla Lega .

Le quattro partite si disputeranno in tre giorni, in un arco di tempo che andrà dal 26 al 28 gennaio.

Altre squadre

I QUARTI DI FINALE

DATA ORA PARTITA 26 gen 20:45 - - 27 gen 17:45 -Lazio/Parma - 27 gen 20:45 - - 28 gen 21:00 - -

DOVE VEDERE I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMING

Tutte le partite dei quarti di finale di saranno trasmesse dalla Rai, ovvero dall’emittente che detiene i diritti televisivi della competizione.

Il Derby della Madonnina, Inter-Milan sarà trasmessa da Rai Uno.

Rai Due sarà invece il canale per la sfida che vedrà l’Atalanta affrontare la vincente di Lazio-Parma.

Si tornerà su Rai Uno per Juventus-SPAL, mentre a chiudere il quadro sarà Napoli-Spezia su Rai Due.

Come di consueto, gratuito disponibile su RaiPlay, piattaforma che consente di guardare in diretta tutta la programmazione offerta dalla Rai su dispositivi come pc, smartphone e tablet.