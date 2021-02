Incredibile in Coppa di Francia: Njoh-Eboa dimenticato all'autogrill

Episodio quanto meno insolito in Coppa di Francia. Thierry Njoh-Eboa, giocatore del Louhans-Cuiseaux, è stato dimenticato in un’area di servizio.

Doveva scendere in campo dal primo minuto per presidiare come al solito l’out di sinistra, ma Thierry Njoh-Eboa domenica scorsa si è ritrovato all’ultimo momento relegato in panchina. Ad estrometterlo dall’undici titolare non è stato un infortunio o una decisione dell’ultimo minuto del suo allenatore, bensì un qualcosa di ben più insolito: è stato dimenticato dalla sua squadra in un’area di servizio.

Il tutto è successo in occasione di una sfida valida per il settimo turno di Coppa di Francia che ha visto il suo Louhans-Cuiseaux (squadra che milita nella National 2, la quarta serie del calcio francese) impegnato contro il Belfort.

Come raccontato da ‘Le Parisien’, la squadra è partita per prender parte alla trasferta con due minibus e, dopo quasi due ore di viaggio, si è deciso per una sosta di circa mezz’ora presso l’area di servizio di Besançon Marchaux.

Sin qui nulla di strano, se non fosse che alla ripartenza alla volta di Belfort, nessuno si è accorto che all’appello mancava proprio Thierry Njoh-Eboa.

L’incredibile scoperta è stata fatta solo a destinazione raggiunta e quindi una macchina è dovuta ripartire in direzione opposta per recuperare il difensore che intanto attendeva qualcuno a cento chilometri di distanza.

Essendo ovviamente arrivato in ritardo rispetto al resto del gruppo (circa due ore), Njoh-Eboa si è dovuto accomodare in panchina, ma ha avuto comunque modo di contribuire alla vittoria della sua squadra entrando a partita in corso per sostituire un compagno precedentemente ammonito.

Il Louhans-Cuiseaux si è imposto per 3-1, ma la sensazione è che questo successo verrà ricordato da molti più per quanto accaduto a Njoh-Eboa che per quanto successo in campo.