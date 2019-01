Coppa di Francia, miracolo Chatillon: la squadra di sesta divisione elimina l'Angers

Il Viry Chatillon, club che milita nella sesta divisione francese, ha battuto l'Angers per 1-0 e accede ai sedicesimi di finale.

Qualificazione a sorpresa in Coppa di Francia dove l'Angers, attualmente quindicesimo in Ligue 1, è stato eliminato ai trentaduesimi da un club che milita nella sesta divisione francese: il Viry Chatillon.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi tutta la Ligue 1 in esclusiva, live e on demand

A segnare il goal vittoria è stato Mamadou Sacko nella ripresa ma la storica vittoria porta anche, se non soprattutto, la firma di Vincent Da Silva che ha salvato più volte la propria porta.

Per il Viry Chatillon, club in cui sono cresciuti tra gli altri l'ex juventino Zebina e Thierry Henry, non è comunque una prima assoluta dato che aveva già raggiunto i sedicesimi della Coppa di Francia nel 1977/78.

E dire che in campionato le cose non vanno benissimo dato che il Vity Chatillon naviga a metà classifica: quinto su dodici squadre. La rivincita però è arrivata in Coppa. Una rivincita che entrerà di diritto nella storia del club e di tutto il calcio francese.