Coppa di Francia, Marsiglia fuori: vince l'Andrezieux, club di quarta serie

Il Marsiglia saluta la Coppa di Francia: i ragazzi di Garcia sono stati battuti per 2-0 dall'Andrezieux, squadra di quarta divisione transalpina.

La Coppa di Francia perde una delle sue possibili protagoniste: Marsiglia eliminato a sorpresa ai 32esimi di finale dall' Andrezieux , squadra militante nello Championnat de France amateur 2, la quarta serie del calcio transalpino.

E pensare che Rudi Garcia aveva schierato quasi tutti i titolari in campo dall'inizio: Germain unica punta con il supporto di Thauvin, Payet e Ocampos, con Sanson e Luiz Gustavo a formare la diga di centrocampo. Difesa con Sarr e Amavi terzini, Caleta-Car e Rolando centrali davanti a Mandanda.

Prova del tutto insoddisfacente del Marsiglia, di scena allo stadio 'Geoffroy Guichard' di Saint-Etienne, molto più capiente rispetto all'Envoi Stadium, capace di ospitare appena 5mila persone: Andrezieux in vantaggio dopo 17 minuti con Ngwabije , campanello d'allarme non ascoltato a pieno.

Possesso di palla naturalmente favorevole al club della Costa Azzurra: tante occasioni non capitalizzate, situazione invariata anche con l'ingresso in campo nella ripresa di Strootman e Maxime Lopez, quest'ultimo al posto di un deludente Payet, incapace di trascinare la sua squadra.

Al minuto 82 il colpo del definitivo 2-0 ad opera di Milla che regala una gioia storica ad una società quasi sempre impegnata tra i dilettanti francesi. Per il Marsiglia, al contrario, una delle pagine più nere della propria storia.

Diventa in forte bilico, a questo punto, la posizione di Rudi Garcia : già eliminato anche in Europa League e sesto in Ligue 1, l'ex tecnico della Roma rischia grosso.