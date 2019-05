Coppa di Francia, arriva la squalifica per Neymar: 3 turni, salterà la finale di Supercoppa francese

Tre giornate di squalifica per Neymar dopo il pugno rifilato al tifoso del Rennes al termine della finale di Coppa di Francia persa ai rigori dal PSG.

Non solo la delusione per aver perso ai rigori la Coppa di , anche la squalifica. E' questo il verdetto emesso dalla Commissione disciplinare nei confronti di Neymar, squalificato per tre giornate a causa del pugno rifilato ad un tifoso (col quale ha avuto un alterco mentre stava salendo sul palco della premiazione a ritirare la medaglia di consolazione).

Questo il comunicato emesso al riguardo, all'interno del quale si specifica che la squalifica comincierà dal prossimo 13 maggio.

"La commissione disciplinare che si è riunita giovedì 9 maggio 2019 e che doveva archiviare il fascicolo sugli incidenti avvenuti durante la finale di Coppa di Francia del 27 aprile 2019 ha preso le seguenti decisioni: 3 partite di squalifica per Neymar, a partire da lunedì 13 maggio 2019. € 23.000 euro di multa al per l'uso di dispositivi pirotecnici, € 35.000 al per lo stesso motivo".

Neymar potrà quindi giocare il prossimo turno di campionato contro l'Angers, mentre salterà le ultime due giornate contro Dijon e . Salterà inoltre la finale unica della Supercoppa di Lega francese contro il Rennes.

Nei confronti di questa decisione il PSG, come da comunicato ufficiale appena emesso, ha deciso di proprorre appello.