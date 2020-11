Coppa di Francia 2020/2021 verso la cancellazione: "Non c'è tempo"

Il presidente della federcalcio transalpina anticipa la possibile cancellazione della competizione a causa del rinvio dovuto alla pandemia.

Troppe competizioni, innumerevoli gare, contagi molteplici. E troppo poco tempo a disposizione. In virtù del secondo lockdown dovuto al coronavirus e allo slittamento delle partite della Coppa di 2020/2021, la federazione transalpina và verso la cancellazione di tale torneo.

La coppa sarebbe infatti dovuta iniziare questo autunno, ma solamente la ha continuato ad essere disputata nonostante le limitazioni del governo. Tutto rimandato ad una data da destinarsi che si allontana sempre più, viste le gare del torneo principale ancora da disputare come principale obiettivo. Con zero spazio nell'estate 2021 a causa dell'Europeo itinerante già rimandato di un anno.

Noel Le Graet, presidente della federcalcio transalpina, non ha usato giri di parole a France 3 Bretagne:

"Stando a quanto sappiamo prima del 20-21 gennaio non potremo riprendere gli allenamenti con le gare che quindi dovrebbero iniziare a febbraio. Non c’è tempo per giocare questa competizione visto il calendario. A meno di non giocarla fino a fine luglio".

Niente luglio visto l'Europeo e cancellazione del torneo sempre più vicino. La Coppa di Francia 2020/2021 sarebbe in teoria l'edizione numero 104, con il assoluto dominatore dal 2014/2015, eccezion fatta per l'edizione 2018/2019 finita nelle mani del .

Come noto da questa stagione è stata congelata la Coppa di lega francese, l'altro torneo che accompagnava la Coppa di Francia: fino a nuovo ordine la competizione non sarà disputata. Difficile che possa tornare già nel 2021/2022: già si parla di una cancellazione definitiva per i troppi impegni in caso di emergenza, come capitato con la pandemia di coronavirus.