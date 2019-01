Coppa del Re, nessuna eliminazione per il Barcellona: ricorso presentato in ritardo

Il Barcellona non è stato escluso dalla Coppa del Re per aver schierato un giocatore squalificato contro il Levante: ricorso presentato troppo tardi.

Ora è ufficiale: il Barcellona non verrà eliminato dalla Coppa del Re per aver schierato un giocatore squalificato. Il giudice Carmen Perez della federazione spagnola ha decretato che il ricorso del Levante è stato presentato fuori tempo massimo. Vale quindi il verdetto del campo, che ha vito i blaugrana prevalere: Messi e compagni vanno ai quarti di finale.

Guarda tutta la Coppa del Re live e on demand su DAZN: attiva il mese gratuito

La decisione ultima è stata presa dal giudice Carmen Pérez Gonzalez, della federazione spagnola, dopo che il Levante questa mattina ha presentato la denuncia e il Barcellona ha presentato le proprie ragioni.

Il Barcellona era stato messo sotto accusa per lo schieramento di Chumi , classe 1999, nel match di andata dell'ottavo di finale. Il giocatore della squadra B, squalificato in Segunda Division B causa una somma di ammonizioni che ha portato alla sospensione di quattro giorni prima in campionato, non avrebbe potuto giocare il match di Copa del Rey con la prima, non avendo scontato la squalifica con la seconda squadra. L'avrebbe scontata la domenica successiva.

L'articolo prosegue qui sotto

Il giudice ha comunque dato ragione ai blaugrana, avendo il Levante presentato il ricorso stamattina alle 9.33, fuori tempo massimo, come recita il comunicato diffuso dalla federazione spagnola.

OFICIAL | Competición considera que la denuncia del @LevanteUD llegó fuera de plazo y @FCBarcelona_es estará en sorteo de cuartos de final de la #CopaDelReyhttps://t.co/LM4Q51EbCe pic.twitter.com/5jt155QLiw — RFEF (@rfef) 18 gennaio 2019

Nell'urna del sorteggio dei quarti di finale, ci va quindi il Barcellona che potrà continuare la corsa alla quinta vittoria consecutiva nella coppa nazionale. Nel prossimo turno si troverà di fronte il Siviglia.