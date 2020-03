Coppa del Re, derby basco in finale: Athletic Bilbao contro Real Sociedad

Real Sociedad e Athletic Bilbao daranno vita a un derby basco in finale di Coppa del Re: l'ultima volta nel 1910, 110 anni fa.

Non ci saranno e , nemmeno Atlético Madrid e . La finale di Coppa del Re, la coppa nazionale spagnola, sarà una sorprendente sfida tra e Bilbao.

Non si tratta però di una partita qualsiasi, bensì di un derby basco tra le due squadre più importanti della regione del nord-est della . E una seconda volta nella storia: l'ultima volta è successo nel 1910, quando la Real Sociedad portava il nome di Vasconia.

Gli Txuri-Urdin hanno raggiunto il traguardo battendo in semifinale il Mirandes, club di seconda divisione che aveva fatto fuori , e Vigo. La Sociedad, però, forte dello scalpo del Real Madrid, ha vinto sia andata che ritorno. Conquistando una finale che mancava dal 1988.

Altre squadre

L'Athletic, dall'altra parte, ha faticato di più per battere il Granada: decisivo un goal di Berchiche (che sarà un ex in finale) nella sconfitta per 2-1 al ritorno, dopo la vittoria per 1-0 all'andata. Ai quarti aveva eliminato il Barcellona.

Sarà dunque una sfida tra le due 'giustiziere' delle regine di Spagna, ma soprattutto un derby sentitissimo. Che torna a valere un trofeo, 110 anni dopo la prima e ultima volta. Da una Bilbao, con i suoi 23 trionfi (meglio solo il Barcellona), dall'altra la voglia di rivalsa del club di San Sebastian. Il 18 aprile, a Siviglia, la resa dei conti.