Coppa d'Asia 2019: calendario, orari e dove vedere le gare in tv e streaming

Sabato 5 gennaio comincia la Coppa delle nazioni asiatiche 2019, nota soprattutto come Coppa d'Asia. Ecco il calendario e le partite del torneo.

La Coppa d'Asia apre finalmente il sipario. Il torneo, il cui nome completo, e ufficiale, è Coppa delle nazioni asiatiche 2019, sarà disputato negli Emirati Arabi Uniti dal 5 gennaio al 1 febbraio 2019.

Sarà una sfida agguerrita tra molte Nazionali che più o meno si stabiliscono sullo stesso livello da anni. Le favorite sono sicuramente Australia, Corea del Sud, Iran, Giappone e Arabia Saudita.

La Serie A, contrariamente alle ultime annate, è stata 'coinvolta' soltanto in minima parte. È infatti solo Ali Adnan dell'Atalanta il calciatore che del nostro campionato è partito verso gli Emirati Arabi Uniti.

I GIRONI

Sono 24 le squadre che parteciperanno alla Coppa d'Asia 2019. Tutte le squadre sono state divise in 6 gironi, dalla A alla F. Si qualificano alla fase successiva le prime e le seconde di ogni girone, oltre alle migliori quattro terze classificate. Ecco tutti i raggruppamenti al completo:

GIRONE A - Emirati Arabi Uniti, Thailandia, India, Bahrein;

GIRONE B - Australia, Siria, Palestina, Giordania;

GIRONE C - Corea del Sud, Cina, Kirghizistan, Filippine;

GIRONE D - Iran, Iraq. Vietnam, Yemen;

GIRONE E - Arabia Saudita, Qatar, Libano, Corea del Nord;

GIRONE F - Giappone, Uzbekistan, Oman, Turkmenistan.

IL CALENDARIO

Fase a gironi

DATA ORA PARTITA TV 5 gen 17.00 Emirati Arabi Uniti-Bahrein nd 6 gen 12.00 Australia-Giordania nd 6 gen 14.30 Thailandia-India nd 6 gen 17.00 Siria-Palestina nd 7 gen 12.00 Cina-Kirghizistan nd 7 gen 14.30 Corea del Sud-Filippine nd 7 gen 17.00 Iran-Yemen nd 8 gen 14.30 Iraq-Vietnam nd 8 gen 17.00 Arabia Saudita-Corea del Nord nd 9 gen 12.00 Giappone-Turkmenistan nd 9 gen 14.30 Uzbekistan-Oman nd 9 gen 17.00 Qatar-Libano nd 10 gen 12.00 Bahrein-Thailandia nd 10 gen 14.30 Giordania-Siria nd 10 gen 17.00 India-Emirati Arabi Uniti nd 11 gen 12.00 Palestina-Australia nd 11 gen 14.30 Filippine-Cina nd 11 gen 17.00 Kirghizistan-Corea del Sus nd 12 gen 12.00 Vietnam-Iran nd 12 gen 14.30 Yemen-Iraq nd 12 gen 17.00 Libano-Arabia Saudita nd 13 gen 12.00 Corea del Nord-Qatar nd 13 gen 14.30 Oman-Giappone nd 13 gen 17.00 Turkmenistan-Uzbekistan nd 14 gen 17.00 Emirati Arabi Uniti-Thailandia nd 14 gen 17.00 India-Bahrein nd 15 gen 14.30 Palestina-Giordania nd 15 gen 14.30 Australia-Siria nd 16 gen 14.30 Corea del Sud-Cina nd 16 gen 14.30 Kirghizistan-Filippine nd 16 gen 17.00 Vietnam-Yemen nd 16 gen 17.00 Iran-Iraq nd 17 gen 14.30 Oman-Turkmenistan nd 17 gen 14.30 Giappone-Uzbekistan nd 17 gen 17.00 Libano-Corea del Nord nd 17 gen 17.00 Arabia Saudita-Qatar nd

Ottavi di finale

DATA ORA PARTITA TV 20 gen 15.00 2A-2C nd 20 gen 18.00 1D-3B\E\F nd 20 gen 21.00 1B-3A\C\D nd 21 gen 15.00 1F-2E nd 21 gen 18.00 2B-2F nd 21 gen 21.00 1A-3C\D\E nd 22 gen 17.00 1C-3A\B\F nd 22 gen 20.00 1E-2D nd

Quarti di finale

DATA ORA PARTITA TV 24 gen 17.00 - nd 24 gen 20.00 - nd 25 gen 17.00 - nd 25 gen 20.00 - nd

Semifinale

DATA ORA PARTITA TV 28 gen 18.00 - nd 29 gen 18.00 - nd

Finale

DATA ORA PARTITA TV 1 feb 18.00 - nd

DIRETTA TV E STREAMING

Al momento, e probabilmente ormai non ci sarà nessuna novità, i diritti tv della Copa d'Africa non sono stati assegnati in Italia. La visione della competizione, quindi, non sarà garantita all'interno del territorio nazionale.