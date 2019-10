Coppa d'Africa Under 23, Kouamé e Traorè convocati dalla Costa d'Avorio

Christian Kouamé e Hamed Traorè sono stati convocati dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa Under 23: salteranno sicuramente una gara.

Dall'8 al 22 novembre si terrà in la Coppa d'Africa riservata alle nazionali Under 23: tra le squadre in lizza per la vittoria finale c'è anche la , che potrà contare su due giocatori importanti come Christian Kouamé e Hamed Traorè.

Entrambi sono stati convocati per la rassegna continentale e non potranno essere a disposizione dei tecnici di e per la dodicesima giornata, che le vedrà affrontare rispettivamente e .

Kouamé e Traorè potrebbero saltare anche i match del tredicesimo turno contro e se la Costa d'Avorio dovesse arrivare in fondo al torneo: tutto dipenderà, quindi, dal cammino degli 'Elefanti'.

Brutta notizia per i fantallenatori che li hanno in rosa, seppur ci sia la possibilità di un'assenza contenuta e non particolarmente lunga. Nel peggiore dei casi, rivedremo Kouamé e Traorè di nuovo in campo in a fine novembre.