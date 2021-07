Ad inizio 2022 ci sarà la Coppa d'Africa: il Milan potrebbe perdere Kessiè e Bennacer in un periodo duro, così come il Napoli con Osimhen e Koulibaly.

Con il sorteggio del calendario di Serie A andato in scena oggi, si sta delineando sempre meglio il quadro della stagione 2021/22. Un'annata caratterizzata anche dagli impegni delle varie Nazionali, tra quali è presente la Coppa d'Africa (inizialmente in programma tra gennaio e febbraio del 2021 e poi posticipata di un anno).

La rassegna continentale africana andrà in scena tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2022, privando quindi i club di determinati giocatori mentre i campionati sono in pieno svolgimento. Nello specifico, la Serie A ha diversi protagonisti che faranno parte della manifestazione: tra questi l'algerino Bennacer, l'ivoriano Kessié (entrambi del Milan), il senegalese Koulibaly e il nigeriano Osimhen (due giocatori in forza al Napoli).

Tra le gare che questi giocatori potrebbero saltare, ce ne sono alcune particolarmente di rilievo. Bennacer e Kessié potrebbero non essere presenti in occasione del derby di ritorno, in programma il 6 febbraio. Una doppia assenza che diventerà effettiva solo nel caso in cui Algeria e Costa d'Avorio arrivassero in fondo alla competizione.

Koulibaly e Osimhen, invece, hanno alte probabilità di saltare il big match tra Napoli e Juventus del 6 gennaio. La Coppa d'Africa comincia il 9 ma molto probabilmente tre giorni prima le varie Nazionali saranno già in ritiro per preparare il torneo.

Una situazione dunque da monitorare, che potrebbe portare i club di Serie A coinvolti a cambiare le proprie strategie di mercato pensando proprio alla Coppa d'Africa. Spesso e volentieri, infatti, quando i giocatori tornano da tale competizione, hanno bisogno di riposo e quindi servono alternative importanti per sostituirli.