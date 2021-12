Infantino apre alla possibilità: "Coppa d'Africa a settembre"

La variante omicron del covid-19 ha messo in difficoltà l'organizzazione della Coppa d'Africa 2022, già rinviata di un anno. Una competizione che potrebbe comunque giocarsi a gennaio e che non permetterà dunque ai grandi giocatori del continente di militare nei tornei top d'Europa per un po' di tempo.

Un problema che da svariate edizioni i club del Vecchio Continente lamentano, vista l'assenza dei vari Salah, Kessiè, Osimhen, Mahrez e Manè. Il calendario della Coppa d'Africa potrebbe però essere rivisto in futuro, secondo quanto evidenziato dal numero uno della FIFA; Gianni Infantino.

Durante il FIFA Global Summit, Infantino ha confermato la possibilità:

"Se possiamo riprogrammare il calendario, e assicurarci che una Coppa delle Nazioni Africane sia giocata nella grande finestra internazionale di settembre, anziché a gennaio o febbraio, avremmo risolto un problema a tanti campionati che hanno calciatori africani. È parte del processo di cui stiamo parlando. Non mi piace parlare di guerre o di nemici, ma di processo. È importante cercare insieme la soluzione migliore".

La Coppa d'Africa 2022 si gicherà? La decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma difficilmente verrà nuovamente spostata di data. Impossile si giochi a settembre, considerando i Mondiali qatarioti in programma il prossimo novembre, ormai sempre più vicino.

Patrice Motsepe ha raggiunto il Camerun, in teoria sede del torneo imminente, per valutare la situazione:

"Abbiamo un impegno nei confronti del popolo del Camerun e dell'Africa, ma siamo positivi. Presto vi daremo un feedback, ma vogliamo dare una buona immagine del Camerun e dell'Africa al mondo".

Giorni decisivi per la nuova edizione, poi si vedrà: il torneo può traslocare a settembre.