Coppa d'Africa, Algeria sconfitta ed eliminata: Bennacer torna dal Milan

Una buona notizia dalla Coppa d'Africa per il Milan che già contro la Juventus potrebbe avere nuovamente a disposizione Bennacer almeno per la panchina.

L'Algeria infatti, dopo la sconfitta per 3-1 subita contro la Costa d'Avorio dell'altro rossonero Kessié, è stata ufficialmente eliminata dalla competizione e quindi i giocatori sono liberi di tornare ai club di appartenenza.

I tempi sono stretti ma Bennacer, che è rimasto in campo un'ora prima di venire sostituito da Bendebka (autore del goal algerino), potrebbe essere a Milanello nella giornata di sabato ovvero appena in tempo per strappare la convocazione e sedersi almeno in panchina domenica sera, quando i rossoneri ospiteranno la Juventus a 'San Siro'.

Continua invece la Coppa d'Africa di Frank Kessie, peraltro autore del goal che ha sbloccato la gara contro la stessa Algeria. Per il suo ritorno in Italia, insomma, Pioli dovrà aspettare ancora un po'.