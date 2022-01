Dove vedere la Coppa d'Africa in tv e streaming

Dopo lo slittamento di un anno e le riunioni di fine 2021 per una possibile cancellazione, alla fine la Coppa d'Africa si giocherà. Il 2022 si apre con un grande torneo per nazioni, che vedrà le migliori rappresentative del continente scendere in campo per vincere l'ambito trofeo, finito nelle mani dell'Algeria nella sua ultima edizione disputata nel 2020.

Nigeria, Ghana, Camerun, Marocco, Egitto, Senegal, Algeria e il resto delle squadre in campo attireranno milioni di persone. Dopo gli Europei e la Copa America, ecco la Coppa d'Africa, in attesa del massimo spettacolo possibile per le Nazionali, ovvero i Mondiali qatarioti in programma a novembre.

COPPA D'AFRICA IN TV E STREAMING: COME VEDERLA

La nuova edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in diretta tv e streaming su Discovery+. Come vedere il servizio? Sintonizzandosi sul sito ufficiale, discoveryplus.com, attraverso pc, tablet, smartphone e dispositivi mobili, per quanto riguarda lo streaming.

Discovery+ è anche disponibile su Amazon Prime Video Channels e TIMVISION, qualora venga sottoscritto il servizio, così da assistere alla Coppa d'Africa 2022.

E' possibile vedere Discovery+ in tv? Sì, sulle moderne smart tv è possibile scaricare dall'app store la specifica applicazione. In alternativa è possibile collegare dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast alla tv per assistere alle gare.

LE GARE TRASMESSE IN DIRETTA TV E STREAMING





GRUPPO A

9 gennaio ore 17 Camerun-Burkina Faso

9 gennaio ore 20 Etiopia-Capo Verde

13 gennaio ore 17 Camerun-Etiopia

13 gennaio ore 20 Capo Verde-Burkina Faso

17 gennaio ore 17 Capo Verde-Camerun

17 gennaio ore 17 Burkina Faso-Etiopia

GRUPPO B

10 gennaio ore 14 Senegal-Zimbabwe

10 gennaio ore 17 Guinea-Malawi

14 gennaio ore 14 Senegal-Guinea

14 gennaio ore 17 Malawi-Zimbabew

18 gennaio ore 17 Malawi-Senegal

18 gennaio ore 17 Zimbabwe-Guinea

GRUPPO C

10 gennaio ore 17 Marocco-Ghana

10 gennaio ore 20 Comore-Gabon

14 gennaio ore 17 Marocco-Comore

14 gennaio ore 20 Gabon-Ghana

18 gennaio ore 20 Gabon-Marocco

18 gennaio ore 20 Ghana-Comore

GRUPPO D

11 gennaio ore 17 Nigeria-Egitto

11 gennaio ore 20 Sudan-Guinea-Bissau

15 gennaio ore 17 Nigeria-Sudan

15 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Egitto

19 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Nigeria

19 gennaio ore 20 Egitto-Sudan

GRUPPO E

11 gennaio ore 14 Algeria-Sierra Leone

12 gennaio ore 20 Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio

16 gennaio ore 17 Costa d'Avorio-Sierra Leone

16 gennaio ore 20 Algeria-Guinea Equatoriale

20 gennaio ore 17 Costa d'Avorio-Algeria

20 gennaio ore 17 Sierra Leone-Guinea Equatoriale

GRUPPO F

12 gennaio ore 14 Tunisia-Mali

12 gennaio ore 20 Mauritania-Gambia

16 gennaio ore 14 Gambia-Mali

16 gennaio ore 17 Tunisia-Mauritania

20 gennaio ore 20 Gambia-Tunisia

20 gennaio ore 20 Mali-Mauritania

OTTAVI DI FINALE COPPA D'AFRICA

23 gennaio ore 17 Seconda gruppo A vs Seconda gruppo C

23 gennaio ore 20 Prima gruppo D vs Terza gruppo B/E/F

24 gennaio ore 17 Seconda gruppo B vs Seconda gruppo F

24 gennaio ore 20 Prima gruppo A vs Terza gruppo C/D/E

25 gennaio ore 17 Prima gruppo B vs Terza gruppo A/C/D

25 gennaio ore 20 Prima gruppo C vs Terza gruppo B/D/F

26 gennaio ore 17 Prima gruppo E vs Seconda gruppo D

26 gennaio ore 20 Prima gruppo F vs Seconda gruppo E

QUARTI DI FINALE COPPA D'AFRICA

29 gennaio ore 17

29 gennaio ore 20

30 gennaio ore 17

30 gennaio ore 20

SEMIFINALI COPPA D'AFRICA

2 febbraio ore 20

3 febbraio ore 20

FINALE 3°-4° POSTO COPPA D'AFRICA

6 febbraio ore 17

FINALE 1°-2° POSTO COPPA D'AFRICA