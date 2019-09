Coppa d'Africa Under 23 a novembre: Kouamé e Traoré rischiano di saltare impegni di A

Christian Kouamé e Hamed Traoré rischiano di saltare gare di A: a novembre saranno impegnati in Coppa d'Africa Under 23 con la Costa d'Avorio.

Con la vittoria di ieri contro i pari età della Guinea, la Under 23 si è assicurata un posto nella Coppa d'Africa di categoria che si disputerà a novembre in , dall'8 al 22. Una notizia che, di rimbalzo, riguarda anche la .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

I due protagonisti dell'1-2 con cui la squadra dei 'Giovani Elefanti' ha ribaltato lo 0-1 dell'andata sono stati Christian Kouamé, attaccante del , e Hamed Junior Traoré, centrocampista del , due perni della squadra e decisivi con le reti che hanno permesso di staccare il pass.

Sia l'attaccante classe 1997 che il trequartista del 2000 a novembre potrebbero così essere impegnati con la maglia della propria nazionale nella manifestazione, che mette in palio dei posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020, un obiettivo più che prestigioso.

Kouamé e Traoré potrebbero saltare anche due giornate di campionato: senza dubbio, in caso di convocazione, non sarebbero a disposizione per il week-end del 10 novembre, quando in programma c'è la 12ª giornata di Serie A, ma a rischio c'è anche la presenza alla 13ª se la squadra dovesse arrivare fino alla finale.