Copa Libertadores: l'esordiente Aucas batte i campioni in carica del Flamengo

La squadra ecuadoriana batte 2-1 i campioni in carica del Flamengo: in goal anche un giocatore che compirà 38 anni a maggio.

La prima giornata di Copa Libertadores consegna una sorpresa alla storia della competizione.

Autore dell'impresa è l'Aucas, squadra dell'Ecuador alla prima apparizione assoluta nel torneo più prestigioso del Sudamerica, che ha battuto i campioni in carica del Flamengo.

Campioni del calibro di Gabigol e De Arrascaeta non sono bastati ai brasiliani per vincere sul campo degli esordienti, che hanno combattuto per 90 minuti, sono passati in vantaggio, hanno subito il pareggio e l'hanno infine risolta a pochi minuti dalla fine con un goal del quasi 38enne Roberto Ordoñez.

L'attaccante ha mandato in visibilio i tifosi di casa, che speravano in una buona prestazione, ma che certo non avrebbero potuto prevedere una vera e propria impresa.