Copa do Brasil, arbitro fa la pipì in campo prima di Boavista-Goiás

Le telecamere hanno catturato Dénis da Silva Ribeiro intento a fare la pipì, senza abbassarsi i pantaloncini, prima del calcio d'inizio.

Purtroppo per lui, tale Dénis da Silva Ribeiro, al tempo dei social network, è impossibile passare inosservati per una cosa del genere. L'arbitro della partita tra Goiás e Boavista, valida per la prima fase della Copa do Brasil, è stato beccato dalle telecamere intento a fare la pipì.

Quem nunca deu um mijão em campo? Segue o jogo! pic.twitter.com/aXd5rpTVXb — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 12, 2021

Nella scena che sta facendo il giro di tutti i social, mentre l'arbitro si aggiusta i pantaloncini provando a non dare nell'occhio, si vede chiaramente un po' tutto. Anche se la sua espressione, dobbiamo dirlo, è da assoluto attore.

Tantissimi i commenti divertenti da parte degli utenti soprattutto di Twitter, che hanno ricondiviso la scena a più non posso. Con buona pace di Dénis da Silva Ribeiro, che pensava di averla fatta franca. Ma poco male, quando scappa scappa...