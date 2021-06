Copa America, Uruguay-Cile 1-1: ancora Vargas, ma Suarez lo riprende

Il Cile passa in vantaggio con l'ex napoletano, ma il Pistolero pareggia nella ripresa con la collaborazione di Vidal. Primo punto per la Celeste.

Nessun vincitore, nessun vinto. Nonostante il caso parrucchiere, il Cile schiera regolarmente i giocatori rei di aver violato la bolla e frena l'Uruguay sull'1-1, conquistando un altro punticino prezioso dopo quello dell'esordio contro l'Argentina. Piccola soddisfazione per il ct Lasarte, uruguaiano, di fronte ai propri connazionali.

Male nel primo tempo l'Uruguay, che latita nel gioco e produce pochissimo. Basti pensare che la palla goal più nitida costruita fino al 45' è in realtà una... non palla goal: Cavani incorna da due passi e Bravo compie un clamoroso miracolo togliendo la sfera dalla porta, ma l'azione viene in realtà fermata per un fuorigioco del Matador.

La rete del Cile è del solito Edu Vargas, già a segno anche all'esordio contro l'Argentina e sempre più intento a migliorare le proprie statistiche in Copa America (20 presenze e 14 centri, pazzesco): poco prima della mezz'ora l'ex napoletano scambia con Brereton e da posizione defilata sorprende Muslera con una botta incrociata. Poi sarà costretto al cambio a causa di un problema muscolare, come Maripan.

Dopo il vantaggio, il Cile si difende bene e lascia pochi spazi all'Uruguay. Il quale, dal canto suo, di idee non ne ha granché: solo una conclusione del neo entrato Torres messa in angolo da Bravo. E proprio dal corner successivo nasce il pareggio: spizzata aerea di Vecino e zampata sottomisura di Suarez, con il sospetto che in realtà l'ultimo tocco sia di Vidal. Nel finale le occasioni non mancano: l'esordiente Arriagada, Cavani e infine Suarez non centrano però la porta per centimetri. Il Cile chiude in 10: Pulgar si fa male, ma gli slot per i cambi sono già esauriti.

La Roja resiste nonostante gli assalti finali avversari, sale così a quota 5 nel girone A e ha ormai un piede e mezzo ai quarti di finale, a cui accedono quattro su cinque di ogni raggruppamento, mentre l'Uruguay conquista il primo punto dopo 180 minuti. Non esattamente il massimo della vita.

IL TABELLINO

Uruguay-Cile 1-1

Marcatori: 26' Vargas (C), 67' Suarez (U)

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Gonzalez (46' Caceres), Gimenez, Godin, Viña (86' Rodriguez); Valverde, Vecino (81' Torreira), De la Cruz (46' Nandez); De Arrascaeta (60' Torres); Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

CILE (3-4-1-2): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan (38' Roco); Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Vidal (69' Arriagada); Vargas (56' Meneses), Brereton (69' Alarcon). Ct. Lasarte

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)

Ammoniti: Valverde, Sierralta

Note: -