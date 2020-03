Copa America posticipata: dopo l'Europeo, anche il torneo sudamericano nel 2021

Anche la maggiore competizione americana per nazionali verrà giocata nel 2021 in seguito alla pandemia di coronavirus.

Mancava solo l'ufficialità, arrivata nel pomeriggio odierno. La Copa America non si giocherà nell'estate 2020, ma bensì nel 2021. In mezzo alla pandemia di coronavirus, si sospende e viene spostata di un anno la competizione sudamericana per nazionali, inizialmente prevista per la prossima estate.

La 47esima edizione della Copa America si sarebbe dovuta giocare dal 12 giugno al 12 luglio 2020, invece si disputerà ad due anni di distanza dall'ultima edizione vinta dal nel 2019. Alla pari dell'Europeo, anch'esso spostato di dodici mesi, il torneo sudamericano verrà giocato più avanti così da poter recuperare i tornei nazionali ed internazionali per club, sospesi in quasi tutto il mondo.

In questo modo sorgono diversi dubbi sulle convocazioni, anche se la maggior parte delle rose verranno probabilmente confermate nel 2021 in seguito al progetto dei vari selezionatori tecnici. Questi avranno a disposizione un anno in più, a meno di esoneri, per preparare la Copa America e vincerla.

Altre squadre

La Copa America si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Sia a causa dell'emergenza, sia visto lo stop dei campionati nazionali e dell'impossibilità dei giocatori di prepararsi in gara ufficiale per l'edizione numero 47 del torneo, i presidenti federali dei club partecipanti non hanno potuto fare altro che rinviare la competizione.

La CONMEBOL, federazione sudamericana, ha rilasciato una nota ufficiale per spiegare la situazione: