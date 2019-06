Copa America, Perù-Brasile 5-0: Verdeoro ai quarti insieme al Venezuela

Il Brasile supera in scioltezza l’ostacolo Perù e chiude al primo posto il Gruppo A della Copa America. Ai quarti anche il Venezuela.

Serviva una vittoria al per assicurarsi il primo posto nel Gruppo A della Copa America e soprattutto l’approdo ai quarti di finale del torneo e la vittoria, schiacciante, è arrivata contro un Perù che vede svanire anche la possibilità di chiudere il girone in seconda posizione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in streaming su DAZN

Alla Corinthians Arena, tutto facile per gli uomini di Tite ai quali bastano di fatto una manciata di minuti per chiudere la pratica. Seleção in vantaggio giù al 12’ con Casemiro che, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra da Coutinho, prima coglie il palo di testa, ma poi è abile a ribadire in mischia il pallone in rete.

Al 19’ il raddoppio del Brasile è siglato da Firmino che approfitta al meglio di una clamorosa indecisione di Gallese che, dopo aver temporeggiato all’interno dell’area con il pallone, calcia addosso all’attaccante, la sfera finisce contro al palo ma poi viene raccolta ancora dalla stella del che mette a sedere il portiere avversario e insacca.

La Seleção è padrona assoluta del campo e al 32’ arriva anche il tris con che, accentratosi dalla sinistra, batte con un tiro sul primo palo un Gallese ancora tutt’altro che perfetto.

Nella ripresa, al 54’, Dani Alves scambia con Firmino e, da posizione ravvicinata all’interno dell’area di rigore, trova il 4-0 con una potente conclusione sotto la traversa. La gara ì virtualmente chiusa ma il Brasile continua a spingere e in pieno recupero trova anche il 5-0 con Willian.

Al 93’ i verdeoro avrebbero anche l’occasione di segnare la sesta rete ma Gabriel Jesus, dopo essersi procurato un calcio di rigore, si fa ipnotizzare da Gallese che si riscatta un un grande intervento in tuffo.

Il Brasile quindi, in virtù dei 7 punti messi in cascina, si guadagna il passaggio del turno. A seguirlo nei quarti è il che, ancora imbattuto, supera 3-1 la con le reti di Machis (doppietta) e Martinez e si porta quindi a quota cinque, superando al fotofinish il Perù.