Copa America, Paraguay-Bolivia 3-1: Kaku e doppio Romero, Albirroja in vetta

La Bolivia passa su rigore con Saavedra, ma resta in 10 prima dell'intervallo e nella ripresa crolla: decidono Kaku e una doppietta di Angel Romero.

L'unica vittoria della serata - e nottata - di Copa America è del Paraguay. L'Albirroja soffre, ma alla fine supera per 3-1 la Bolivia a Goiania, conquistando la vetta del gruppo A anche grazie al precedente pareggio tra Argentina e Cile.

A passare per prima dopo una decina di minuti è la Bolivia: tiro di Diego Bejarano, respinta con un braccio di Arzamendia e calcio di rigore - concesso dal VAR - segnato da Saavedra. Una bella doccia fredda per la Nazionale di Berizzo.

Da quel momento in poi è un monologo biancorosso. Il Paraguay crea, spreca (Kaku mette fuori a porta vuota), si vede prima concedere e poi negare dal VAR un altro rigore. E alla fine del primo tempo rimane in superiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione dell'ingenuo Cuellar. Nota a margine: la prima frazione, spezzettatissima da continue interruzioni arbitrali, termina dopo 10 minuti di recupero.

In 10 uomini, la Bolivia non resiste. E puntualmente crolla. L'1-1 è firmato da un bellissimo sinistro al volo da fuori area di Kaku. Il 2-1 è opera di Angel Romero, che in precedenza aveva colpito pure una traversa ma in questo caso trova la zampata giusta da un passo. E sempre Romero, ben servito da Avalos, trova anche il tris da posizione defilata.

Parte dunque col piede giusto il Paraguay del discusso Berizzo, che aveva conquistato l'ultima vittoria lo scorso ottobre. Mentre la Bolivia, formazione materasso sia del gruppo A che dell'intera Copa America, sembra destinata a una rapida eliminazione.

IL TABELLINO

Paraguay-Bolivia 3-1

Marcatori: 10' rig. Saavedra (B), 62' Kaku (P), 65' An. Romero (P), 80' An. Romero (P)

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia (74' Martinez); Piris Da Motta (58' Gonzalez), Villasanti (46' Sanchez Guerrero); Almiron, Kaku (87' Cubas), An. Romero; Avalos (87' Enciso). Ct. Berizzo

BOLIVIA (4-1-4-1): Cordano; Di. Bejarano, Jusino, Quinteros, Sagredo; Justiniano (75' E. Sanchez); Cespedes (46' Da. Bejarano), Saavedra (64' Wayar), Cuellar, Flores (46' Fernandez); Alvarez (69' Ramallo). Ct. Farias

Arbitro: Diego Haro (Perú)

Ammoniti: Arzamendia, Di. Bejarano, Cuellar, Flores, Espinola

Note: espulso Cuellar al 55' pt