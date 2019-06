Copa America, Paraguay ai quarti con due punti: Ecuador-Giappone finisce pari

Il pareggio tra Ecuador e Giappone regala la qualificazione al Paraguay: ai quarti di Copa America c'è il Brasile. Ecco il quadro degli accoppiamenti.

Notte di festa per il che, grazie all' 1-1 tra e Giappon e nell'ultima giornata del Gruppo C, vola ai quarti di Copa America con soli due punti e senza avere ancora vinto una partita delle tre giocate.

Il Paraguay infatti si qualifica come seconda migliore terza: decisiva la differenza reti che premia proprio il Paraguay rispetto al , a sua volta terzo con due punti nel Gruppo C.

Il pareggio tra i nipponici e l'Ecuador era l'ultima flebile speranza rimasta al Paraguay, dato che la vittoria di una delle due squadre avrebbe significato eliminazione.

Ora invece come detto il Paraguay vola ai quarti con appena due punti , cosa questa che prima di oggi era accaduta solo una volta nel 1993 al .

Il Paraguay però se la dovrà vedere col padrone di casa. Mentre l'altra migliore terza, il Perù, affronterà l' che ha chiuso al primo posto il Gruppo C.

Estes são os confrontos das quartas de final da @CONMEBOL #CopaAmerica que farão o continente vibrar. 🏆 pic.twitter.com/oa9Hl5qP9c — Copa América (@CopaAmerica) June 25, 2019

Negli altri due quarti l' di Messi giocherà contro il e il , campione in carica, affronterà la temibile .

Non ci sarà invece un'eventuale finale Brasile-Argentina dato che verdeoro e albiceleste, in caso di qualificazione, si incrocerebbero già in semifinale e poi giocherebbero in finale contro una tra Colombia, Cile, Uruguay e Perù.