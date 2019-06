Copa America, Giappone-Cile 0-4: Edu Vargas fa doppietta, a segno anche Pulgar

I campioni in carica travolgono 4-0 il Giappone nell'esordio in Copa America. Edu Vargas scavalca Salas tra i migliori marcatori del Cile.

Il , detentore del trofeo, inizia nel migliore dei modi l'avventura in Copa America travolgendo il per 4-0 nella prima gara del Gruppo C in cui sono inseriti anche e .

Il grande protagonista della gara è peraltro una vecchia conoscenza del calcio italiano: Edu Vargas. L'ex meteora del ha realizzato una doppietta che gli permette di scavalcare Marcelo Salas nella classifica marcatori all time del Cile dietro solamente al compagno Alexis Sanchez, anche lui a segno nel finale contro il Giappone.

Inoltre Vargas grazie a questi due goal supera anche Pablo Guerrero e diventa il giocatore in attività ad avere segnato più reti in Copa America (12).

A sbloccare la gara contro il Giappone però è stato Erik Pulgar con uno stacco imperioso di testa prima dell'intervallo. A inizio ripresa Vargas chiude il discorso con un destro deviato, prima dell'uno-due finale firmato ancora da Vargas e da Alexis Sanchez.

😍 Una jornada soñada en Morumbí

👌 Lo mejor del extraordinario estreno del bicampeón defensor en la #CopaAmerica

🏆 ¡Vamos por más!



Más Fotos ➡️ https://t.co/q6jwbLKxWg

📸 Carlos Parra/Comunicaciones ANFP pic.twitter.com/qRHFAPgPhf — Selección Chilena (@LaRoja) June 18, 2019

Un risultato pesante, forse troppo, per il Giappone che alla sua seconda partecipazione in Copa America dopo quella del 1999 aveva avuto alcune buone occasioni per riaprire la gara.

Il Cile quindi adesso comanda la classifica del Gruppo C insieme all'Uruguay, mentre lo stesso Giappone resta fermo a quota zero punti così come il Venezuela.