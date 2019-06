Copa America, Denilson testimonial pubblicitario per un'impresa edile

Da giocatore più costoso del mondo a testimonial per un'impresa edile: il nuovo lavoro di Denilson in occasione della Copa America.

Dopo il Mondiale di '98 diventava il giocatore più costoso del mondo, oggi Denilson de Oliveira Araujo, conosciuto semplicemente come Denilson, ha cambiato totalmente vita: l'ex giocatore brasiliano è diventato infatti un testimonial pubblicitario per un'impresa di materiali edili.

Nuovo ruolo per Denilson in occasione della Copa America che il suo ha iniziato alla grande con la vittoria nel match inaugurale. Il classe '77 ha detto addio al calcio nel 2010 dopo lo storico trasferimento al Betis per la cifra record di 63 miliardi di lire, con ingaggio da 6 miliardi più bonus a stagione.

L'avventura spagnola si rivelò poi un totale flop con soli cinque goal segnati in due anni, prima del ritorno in patria al Flamengo.

Secondo quanto riferito da 'Marca', Denilson fa il testimonial per una delle più importanti aziende sudamericane: nella pubblicità Denilson si mostra ancora fenomenale dal punto di vista tecnico mentre palleggia con un barattolino bianco. Funambolo in campo e davanti alla telecamera: da giocatore più pagato a campione degli spot.