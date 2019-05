Copa America, i convocati dell'Argentina: Icardi no, Lautaro Martinez sì

Annunciati i convocati dell'Argentina per l'imminente Copa America: presenti Messi, Dybala e Lautaro. Dalla Serie A anche De Paul e Pezzella.

Troppo lunga l'assenza dai convocati in maglia , troppo lunga la diatriba che ha coinvolto Spalletti, Icardi, Wanda Nara, Marotta e la società nerazzurra. Mauro Icardi non parteciperà al grande evento sudamericano delle prossime settimane, ovvero la Copa America 2019.

Non c'è Icardi nella lista di Scaloni per partecipare alla Copa America 2019, mentre è stato convocato nella Nazionale Argentina il compagno di squadra Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro è uno dei tre giocatori di insieme a Pezzella, difensore della , De Paul, centrocampista dell' , e Paulo Dybala, punta della .

Regolarmente presente il capitano dell'Argentina, Leo Messi, alla pari del Kun Aguero e di Di Maria. Il grande dubbio delle convocazioni argentine era proprio Icardi, con le previsioni della vigilia confermate: è lui l'escluso di lusso in attacco per la selezione albiceleste, che punta a dimenticare le ultime delusioni in finale.

Rispetto ai pre-convocati non ci sarà neanche Musso dell'Udinese, inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati. Fuori anche Correa dell' , Zaracho e Meza, che hanno sperato fino all'ultimo nella convocazione per la Copa America.

Scaloni spera di spezzare la maledizione dell'Argentina, che nelle ultime cinque edizioni è arrivata in finale quattro volte, senza mai riuscire a sollevare al cielo il trofeo. L'ultimo successo è datato addirittura 1993 e stavolta il team albiceleste spera di espugnare il .

Per l'Argentina un gruppo eliminatorio sulla carta semplice, con , e sopratutto come avversarie.

La squadra dell'Argentina per la Copa America 2019:

Portieri: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca), Agustín Marchesín (América)

Difensori: Renzo Saravia (Racing), Nicolás Otamendi ( ), Milton Casco (River Plate), Nicolás Tagliafico ( ), Marcos Acuña ( Lisbona), Ramiro Funes Mori ( ), German Pezzella (Fiorentina), Juan Foyth ( ).

Centrocampisti: Leandro Paredes ( ), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (River), Guido Rodríguez (América), Roberto Pereyra ( ), Rodrigo De Paul (Udinese), Ángel Di María (PSG)

Attaccanti: Lionel Messi ( ), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Matías Suárez (River), Paulo Dybala (Juventus).