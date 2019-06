Copa America, Colombia-Qatar 1-0: ancora Zapata, Cafeteros qualificati

La Colombia è già sicura del primo posto nel girone. Contro il Qatar decide un colpo di testa di Zapata su assist di James Rodriguez.

Il girone B di Copa America ha una protagonista assoluta e questa è la di Carlos Queiroz. Nel girone che vede l' all'ultimo posto, i Cafeteros sono già sicuro del primo posto e del passaggio del turno ai quarti di finale. Merito della vittoria contro il nella seconda giornata.

Así fuel gol de Duván Zapata para el 1-0 ante @QFA_EN pic.twitter.com/NTiRbXjJAH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 19 giugno 2019

La Colombia come era prevedibile ha dominato gran parte della partita, mantenendo il possesso palla, senza però riuscire a bucare il portiere Al Sheeb per 86 minuti.

In due occasioni l'arbitro stava per assegnare un rigore ai Cafeteros, salvo poi cambiare sempre decisione dopo il check al VAR. La selezione di Queiroz è stata pericolosa con i tentativi di Roger Martinez e Cuadrado, ma ha dovuto aspettare il solito Duvan Zapata per sbloccare il punteggio.

Dopo 86 minuti di gioco, James Rodriguez apparecchia un cross con la trivela per l'inserimento dell'attaccante dell' , che arriva di testa e deposita il pallone a giro sul secondo palo.

Subito dopo, poi, servito dal filtrante di Radamel Falcao, Zapata si divora la doppietta a tu per tu contro il portiere del Qatar. Ma poco importa, la Colombia è al primo posto a quota 6 punti. Due vittorie in altrettante partite e due goal di Zapata.