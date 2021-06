Copa America, Cile-Bolivia 1-0: sogno Brereton, prima vittoria per la Roja

L'attaccante inglese di madre cilena, all'esordio da titolare, segna l'unico goal della gara. La Bolivia cresce durante la gara, ma resta a quota 0.

Con maggiore sofferenza rispetto alle previsioni della vigilia, il Cile ottiene l'obiettivo che si era prefisso: supera di misura la Bolivia, conquista i primi 3 punti del girone dopo il pareggio dell'esordio contro l'Argentina e compie un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale di Copa America.

Non è un bel Cile, quello che a Cuiabá si impone per 1-0. Vince, sì, ma non convince. A dire il vero parte col piede costantemente premuto sull'acceleratore, passando in vantaggio con l'inglese naturalizzato Brereton, all'esordio da titolare (assist di Vargas in contropiede, controllo e destro imparabile per il portiere Lampe): dopo 10 minuti è già 1-0.

Sempre Lampe tiene la propria porta chiusa non si sa bene come, opponendosi nella prima mezz'ora ai tentativi di Meneses, di Pulgar, ancora di Brereton, e venendo graziato da Vargas. Poi la Bolivia inizia a crescere: si divora il pareggio con Fernandez, fa lavorare Bravo. Ci crede, insomma.

La gara rimane pienamente in bilico. Va avanti tra attacchi boliviani e sporadici tentativi cileni in contropiede. Ma non arrivano né il raddoppio da una parte, né il pareggio dall'altra, anche se Vargas se lo vede annullare (fuorigioco). Finisce 1-0, ed è un risultato che al Cile fa comodissimo. Mentre la Bolivia, a secco dopo 180 minuti di Copa, accarezza già l'eliminazione.

IL TABELLINO

Cile-Bolivia 1-0

Marcatori: 10' Brereton

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Vidal (69' Alarcon), Pulgar, C. Aranguiz; Vargas, Brereton (90' P. Aranguiz), Meneses (65' Pinares). Ct. Lasarte

BOLIVIA (4-4-2): Lampe; Di. Bejarano, Quinteros, Jusino, Fernandez; Saavedra (78' Flores), Vaca (90' Villaroel), Justiniano (90' Da. Bejarano), Arce; Chura (64' Ramallo), Alvarez. Ct. Farias

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Ammoniti: Vaca, Maripan, Di. Bejarano

Note: -