Copa America, Brasile-Venezuela 0-0: la Seleção si ferma contro il VAR

Due goal annullati al Brasile, al limite, dopo una lunga analisi al VAR. La selezione di Tite si porta comunque a 4 punti nel girone.

Il attacca per novanta minuti, ci prova in tutti i modi ma alla fine torna a casa soltanto con un punto, che comunque non è da buttare. Il dopo una gara trascorsa a soffrire guadagna invece un pareggio che, visto dalla sua prospettiva, è oro che luccica. La relatività del calcio.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

O grupo A está vibrando após a segunda rodada.O Brasil 🇧🇷 é líder pela diferença de gols, o Peru 🇵🇪 é o segundo com os mesmos 4 pontos, mas um gol a menos. A Venezuela 🇻🇪 é a terceira e a Bolívia 🇧🇴 última sem pontos. pic.twitter.com/4KIwmZe4mn — Copa América (@CopaAmerica) 19 giugno 2019

Ma il vero protagonista della sfida è sicuramente il VAR. La squadra di Tite attacca e, dopo alcuni salvataggi di Fariñez, riesce a sbloccare il punteggio con il neo entrato Gabriel Jesus. Ma, dopo l'esultanza, l'arbitro aspetta il check del VAR, va a rivedere di persona il goal e lo annulla per una posizione di fuorigioco di Roberto Firmino.

Prima gioia strozzata per i padroni di casa, che però continuano ad attaccare, anche se spesso in modo lento e prevedibile. Ma senza dubbio costante. Il Venezuela ha invece una sola occasione in tutta la partita: un colpo di testa di Rondon che finisce a pochi passi dalla porta di Alisson.

Tite getta nella mischia a venti minuti dalla fine e, quasi allo scadere della partita, semina il panico tra i difensori del Venezuela e serve a Coutinho il colpo del vantaggio decisivo. Anche qui però, dopo un lungo controllo al VAR, l'arbitro annulla la rete per un altro fuorigioco, che ad essere sinceri appare molto dubbio e al limite.

Alla fine la Vinotinto resiste e porta a casa un pareggio dallo stadio Arena Fonte Nova, salvando le speranze di qualificazione ai quarti di Copa America. Il Brasile continua a guidare il girone con 4 punti, ma a pari merito con il Perù (vittorioso quasi in contemporanea contro la )