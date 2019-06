Copa America, Argentina-Paraguay 1-1: Messi segna, Armani tiene viva la speranza

Armani para un rigore e salva l'Argentina nel secondo tempo. Lautaro Martinez riporta un trauma al gluteo sinistro.

Siamo alla seconda giornata di Copa America e l' non riesce ancora a spiccare il volo. Nella notte italiana è arrivato soltanto un pareggio contro il e adesso la qualificazione per i quarti di finale si è complicata parecchio. L'unica consolazione, per Scaloni, arriva dal fatto che si è sbloccato Leo Messi.

Ancora una brutta Argentina al punto di vista del gioco, della velocità di manovra e della convinzione. Allo stadio Mineirão, Scaloni ha rivoluzionato la squadra con le esclusioni di Aguero e Di Maria, a favore degli 'italiani' Lautaro Martinez e De Paul. Ma cambiando l'ordine degli addendi... il risultato non cambia.

Le danze le apre l'Albirroja con il goal di Sanchez, grazie ad una galoppata di Almiron sulla fascia sinistra che trova la difesa dell'Argentina totalmente impreparata.

Nel secondo tempo l'Albiceleste pareggia grazie ad un rigore concesso dall'arbitro dopo un lungo check al VAR: Messi si presenta sul dischetto e batte Fernandez. Lautaro Martinez intanto viene sostituito per un infortunio al gluteo, da valutare nelle prossime ore.

#SelecciónMayor Parte médico de Lautaro Martínez: traumatismo región glútea (izquierda). — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 20 giugno 2019

Nel finale poi l'Argentina deve dire grazie solo ad Armani se si trova ancora in corsa per i quarti di finale. L'arbitro concede un rigore per il Paraguay ed il portiere si supera su Derlis Gonzalez.

L'Argentina ora è fanalido di cosa del girone B insieme al (con cui disputerà proprio l'ultima partita). La è già sicura del primo posto a quota 6 punti. Gli uomini di Scaloni dovranno battere il Qatar e sperare che il Paraguay non batta la Colombia. Altrimenti potranno sperare in qualche modo solo di passare come migliore terza.