I convocati della Spagna: Cazorla ritorna dopo quattro anni, c'è Fabian Ruiz

Santi Cazorla viene chiamato dalla Spagna quattro anni dopo l'ultima convocazione e tanti problemi fisici, Fabian Ruiz unico 'italiano'.

Importante rientro per la che affronterà le Isole Far Oer e la nel doppio impegno valido per le qualificazioni a .

Nell'elenco dei convocati diramato da Luis Enrique figura infatti anche Santi Cazorla, la cui ultima chiamata con le Furie Rosse risaliva addirittura al 2015.

Il giocatore, oggi al , aveva subito addirittura otto operazioni al piede dopo un infortunio subito in amichevole proprio con la Spagna nel 2013.

⚠ OFICIAL | ¡Ya tenemos la lista! Estos son los 23 convocados para los próximos partidos:



📅 07/06 Islas Feroe 🆚 ESPAÑA

📅 10/06 ESPAÑA 🆚 Suecia. ¡A por la #EURO2020!#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/9IaSm6V31Y — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 17, 2019

Cazorla invece quest'anno ha finalmente potuto giocare con continuità, collezionando 45 presenze e 7 goal tra e coppe.

L'unico 'italiano' presente nella lista della Spagna è Fabian Ruiz del , alle seconda chiamata in Nazionale maggiore. Assenti Reina, Callejon e Suso.

I convocati della Spagna

Portieri: De Gea, Pau López, Kepa.

Difensori: Sergi Roberto, Alba, Navas, Ramos, Iñigo Martínez, Diego Llorente, Hermoso, Carvajal, Gayá.

Centrocampisti: Rodri, Isco, Parejo, Asensio. Busquets, Fabián, Cazorla.

Attaccanti: Rodrigo, Morata, Aspas, Oyarzabal.