I convocati della Roma: Santon e Cetin fuori per scelta tecnica

Nella Roma che affronterà la Sampdoria non ci saranno Santon e Cetin. Assente anche Juan Jesus, reduce dalla polemica nata sui social.

Mancano poche ore al ritorno in campo della che sfiderà la del grande ex Claudio Ranieri all'Olimpico: obiettivo tre punti per i ragazzi di Paulo Fonseca, per non veder sfumato in netto anticipo il sogno .

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico portoghese: spicca il rientro di Zappacosta che ha recuperato dalla rottura del crociato e si candida per una maglia da titolare, presente anche Pastore dopo l'edema osseo che lo ha tormentato prima del lockdown.

📄 Ecco i 24 giallorossi a disposizione di @PFonsecaCoach per #RomaSamp di questa sera

Assenti gli infortunati Pau Lopez e Zaniolo (tornato a respirare l'aria di Trigoria), mentre Santon e Cetin sono esclusi per scelta tecnica. Niente convocazione nemmeno per Juan Jesus, finito nella bufera per le frasi scritte sui social che non sono piaciute alla dirigenza giallorossa.

Un clima tutt'altro che sereno nell'ambiente romanista (la sospensione di Petrachi ne è la prova), che spera di risollevarsi con una vittoria in grado di alzare il morale del gruppo: 'medicina' più che necessaria per uscire da un'impasse pericolosa.