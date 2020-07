Kluivert flop, linea dura di Fonseca: non convocato per Roma-Parma

Justin Kluivert non figura nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per Roma-Parma. La sua esclusione è dovuta ad una scelta tecnica.

Reduce da tre sconfitte consecutive, la cercherà questa sera contro il quella scintilla che possa consentirle di ripartire. Ormai svanite le speranze di agguantare il quarto posto in classifica, i giallorossi sono chiamati a mettersi le spalle quella che è una vera e propria crisi di risultati e ad impedire che la strada che porta ad una qualificazione europea possa farsi più complicata del previsto.

Per l’occasione, Paulo Fonseca non potrà fare a meno degli infortunati Juan Jesus, Santon e Smalling, ma sarà soprattutto un’altra l’assenza che farà rumore: quella di Justin Kluivert.

Il talento olandese non è stato infatti inserito tra i convocati per la sfida dell’Olimpico. Ad escluderlo dal match non è stato un problema fisico, bensì una scelta tecnica. Kluivert, che in questa stagione solo a sprazzi è riuscito a mettere in mostra il suo talento, è stato tra coloro che maggiormente hanno deluso nell’ultima sfida persa per 2-1 sul campo del .

Altre squadre

Regolarmente convocato invece Nicolò Zaniolo, che proprio al San Paolo ha fatto il suo ritorno in campo dopo il lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro riportata a gennaio i un match contro la .

L’elenco completo dei giocatori convocati da Fonseca per Roma-Parma:

PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

L'articolo prosegue qui sotto

DIFENSORI: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic, Perez