Torna la Nazionale della Catalogna: convocati Deulofeu, Dani Olmo e Salva Ferrer

Tre anni dopo la storica amichevole contro il Venezuela, la prima inserita in una data FIFA, la Catalogna torna in campo. La Nazionale di Gerard Lopez, l'ex centrocampista tra le altre di Valencia e Barcellona, sfiderà la Giamaica mercoledì 25 maggio allo stadio Montilivi, l'impianto del Girona, con calcio d'inizio alle ore 18.45. E i nomi noti, guardando la lista dei convocati, non mancano.

C'è Gerard Deulofeu, ad esempio. Reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Udinese, l'ex attaccante del Milan è stato chiamato per la prima volta dalla Catalogna nonostante abbia già indossato la casacca della Spagna (l'ultima volta nel settembre del 2017). Tutto possibile: la Nazionale catalana, del resto, non è riconosciuta dalla FIFA.

Presente anche Salvador Ferrer, ovvero Salva Ferrer, il duttile terzino dello Spezia, con cui si è disimpegnato sia sulla fascia destra che sulla corsia opposta. Dopo un buon finale di stagione, con tanto di doppio assist per Verde e Gyasi nella partita che ha regalato ai liguri la salvezza matematica con una giornata d'anticipo, ecco il premio: giocherà in Nazionale, e pazienza se non si tratta di quella spagnola.

La stella del gruppo è invece Dani Olmo, trequartista del Lipsia. Lui sì costantemente nel giro della Spagna, con la quale è stato protagonista anche negli Europei dello scorso anno. E poi Marc Cucurella, uno dei migliori giocatori dell'ultima Premier League, ma anche l'ex Arsenal Bellerin, Bartra e Mingueza (Barcellona), oltre all'ex viola Cristian Tello. Tutta gente piuttosto nota anche al grande pubblico.

L'amichevole tra Catalogna e Giamaica era stata inizialmente programmata nel marzo del 2020, ma lo scoppio della pandemia aveva fermato le attivita della Nazionale di Gerard. Che ora, con parecchi elementi illustri in rosa, giocherà la seconda partita della propria storia in una finestra FIFA.

L'elenco dei convocati della Catalogna:

Portieri: Dani Cardenas, Egdar Badia

Difensori: Salva Ferrer, Marc Bartra, Hector Bellerin, Oscar Mingueza, Marc Cucurella, Sergi Gomez, Arnau Martinez, Alex Moreno, Brian Olivan, Egdar Gonzalez

Centrocampisti: Oriol Romeu, Dani Olmo, Carles Aleñá, Gerard Gumbau, Riqui Puig, Ruben Alcaraz, Sergio Gomez, Alex Collado, Ruben Alcaraz

Attaccanti: Cristian Tello, Gerard Deulofeu, Javi Puado