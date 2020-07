Convocati Napoli: out sia Allan che Llorente

Allan e Llorente non figurano nella lista dei convocati di Gattuso per Napoli-Roma. Assente anche Ospina dopo il colpo alla testa ricevuto a Bergamo.

Il passo falso di Bergamo sul campo dell' ha ridimensionato le ambizioni europee del che, con ogni probabilità, dovrà accontentarsi della qualificazione in : il quarto posto è distante quindici punti, troppi da recuperare a nove giornate dal termine.

Per gli azzurri l'occasione, quantomeno, di scalare una posizione in classifica: al 'San Paolo' arriva la , quinta con tre lunghezze di vantaggio. Gattuso non avrà a disposizione né Allan né Llorente: entrambi erano in forte dubbio e non sono stati convocati.

"Allan ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Llorente".

Slitta dunque il ritorno in campo dell'attaccante spagnolo che non viene impiegato dallo scorso 26 gennaio, quando subentrò nel finale durante la sfida di campionato vinta contro la .

Assente anche Ospina che al 'Gewiss Stadium' è stato colpito duramente alla testa in uno scontro di gioco fortuito: spazio per Meret dal primo minuto.