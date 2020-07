I convocati del Napoli: tornano Ospina e Allan, out Llorente

Gattuso recupera Ospina e Allan per la trasferta di Genova, niente da fare per Llorente. Fuori anche gli squalificati Demme e Koulibaly.

Due recuperi importanti per Gattuso alla vigilia di -. Nell'elenco dei convocati diramato dal tecnico, infatti, figurano sia Ospina che Allan.

Il portiere era stato costretto a uscire durante la gara contro l'Atalanta dopo un brutto scontro, ma per fortuna le sue condizioni sono subito apparse meno gravi di quanto temuto inizialmente.

Tanto che Ospina ha saltato solo la partita contro la , mentre sarà regolarmente a disposizione per Genova dove comunque Gattuso sembra orientato a confermare Meret in porta.

Gattuso che come detto recupera pure Allan, out nelle ultime settimane per qualche problema muscolare ma ora disponibile per il rush finale.

Nell'elenco dei convocati invece non figura Llorente, ancora infortunato, oltre agli squalificati Koulibaly e Demme che dovrebbero essere sostituiti da Manolas e Lobotka.