Convocati Napoli: assenti Mario Rui, Ghoulam e Milik

Ancelotti recupera Allan ma perde Mario Rui, nemmeno convocato per Milan-Napoli. Non recuperano Ghoulam e Milik.

Il si appresta a sfidare il senza alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi, in uno stadio che è anche l'unico in cui la squadra di Carlo Ancelotti non è ancora mai riuscita a timbrare il cartellino.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Contro i rossoneri mancheranno Ghoulam e Milik che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi fisici: a loro si è aggiunto Mario Rui, reduce dalle fatiche con il che ha conquistato la qualificazione agli Europei.

Ecco l'elenco dei convocati per match in programma sabato alle ore 18 in quel di San Siro:

L'unica nota lieta è rappresentata dal ritorno di Allan, frenato da un fastidio al ginocchio che gli ha fatto saltare le ultime due gare di campionato con e , oltre a quella del 'San Paolo' pareggiata col e motivo scatenante dell'ammutinamento poi andato in scena in un infuocato post-partita.