I convocati di Longo per Torino-Roma: fuori per scelta tecnica Edera e Millico

Moreno Longo ha escluso dai convocati Simone Edera e Vincenzo Millico per scelta tecnica: quest'ultimo era in ballottaggio per un posto da titolare.

Un piccolo giallo in casa a poche ore dalla sfida contro la di Fonseca: mister Moreno Longo ha escluso dall'elenco dei convocati Simone Edera e Vincenzo Millico, entrambi ufficialmente per scelta tecnica.

Una decisione che sorprende soprattutto in virtù delle ultime notizie di formazione, che davano proprio Millico in ballottaggio addirittura per una maglia da titolare nell'attacco granata. L'allenatore ha però deciso di escluderli dalla sfida: i due giovani italiani non andranno nemmeno in panchina.

In questi casi il condizionale è d'obbligo, ma sulla scelta dell'allenatore granata potrebbe aver pesato qualche problema comportamentale dei due giocatori, che nell'arco di questa stagione hanno avuto pochissimo spazio.

Altre squadre

Soltanto 13 presenze per Edera, 16 per Millico con un goal a testa: i due non troveranno spazio neanche in questo finale di stagione, dove il Torino non ha più nessun reale obiettivo in termini di classifica.