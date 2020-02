I convocati della Juventus per la semifinale col Milan: torna Danilo

Danilo torna a disposizione di Sarri, che lo convoca per la semifinale d'andata di Coppa Italia: non gioca dallo scorso 22 gennaio.

In attesa di Giorgio Chiellini, ecco un'altra buona notizia per la alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa in casa del : il ritorno di Danilo, definitivamente considerato abile e arruolabile.

Anche il nome del terzino brasiliano, tornato ad allenarsi in gruppo ieri pomeriggio, compare nella lista dei convocati diramata dalla Juventus in vista del match di domani sera. Danilo non scendeva in campo dal 22 gennaio, in contro la , gara in cui è stato costretto ai box per un infortunio muscolare.

Per il resto, nessuna novità nell'elenco dei convocati della Juventus. Assenti solo gli infortunati certificati, come i vari Demiral, Chiellini e Khedira. La nota di colore, semmai, riguarda Cuadrado: ormai è un terzino a tutti gli effetti, ma è stato inserito nella colonna degli attaccanti...