Convocati Juventus: Sarri lascia a casa De Ligt e Ramsey

De Ligt e Ramsey non fanno parte della lista dei convocati di Sarri per Cagliari-Juventus: assenti anche Danilo e Chiellini.

Messo il 36esimo Scudetto in bacheca, la può proiettarsi alla decisiva sfida col che segnerà le sorti del club in : prima, però, ci sono da giocare le due ultime gare di campionato contro e .

Per la sfida in programma in Sardegna, Maurizio Sarri ha convocato 22 giocatori: assenti gli infortunati Chiellini, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa e Dybala; un turno di riposo per De Ligt (alle prese con il solito problema alla spalla), Ramsey e Danilo. Out anche Rabiot per squalifica.

Presente lo stacanovista Ronaldo che vuole insidiare il primato di Immobile nella classifica marcatori per dare l'assalto a quella Scarpa d'Oro vinta già quattro volte in carriera.

Possibile chance di racimolare qualche minuto per gli otto giovani inseriti da Sarri nella lista: Coccolo, Wesley, Frabotta, Muratore, Peeters, Olivieri, Vrioni e Zanimacchia.