I convocati della Juventus contro il Napoli: rientra Rugani, out Ramsey

Tolto dal mercato, Daniele Rugani torna a far parte dei convocati della Juventus. Col Napoli mancherà ancora Ramsey. Presenti Dybala e Mandzukic.

Il gran ritorno di Daniele Rugani. Saltato il trasferimento alla , proprio in concomitanza del grave infortunio rimediato da Giorgio Chiellini, l'ex centrale dell' torna ufficialmente a disposizione di Sarri (e Martusciello) per la sfida contro il .

C'è infatti anche il nome di Rugani nella lista dei convocati diramata dalla a poche ore dalla gara di questa sera, big match della seconda giornata di campionato. Il difensore, nei giorni delle febbrili trattative tra il club bianconero e la Roma, era stato escluso dall'esordio vincente di .

Per il resto, nessuna grande novità sostanziale nell'elenco dei convocati della Juventus. Regolarmente presenti anche Paulo Dybala e Mario Mandzukic, nonostante per i due, a due giorni dalla conclusione del calciomercato estivo, le possibilità di addio non si siano ancora completamente spente.

Ribadita l'assenza di Chiellini, vittima ieri di una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, va rimarcato come nella lista ancora non compaia il nome diL'esordio del gallese in partite ufficiali con la Juventus è nuovamente rinviato.