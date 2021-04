I convocati della Juventus per il Genoa: out solo Bernardeschi e Bonucci

Juve al completo eccezion fatta per i positivi Bernardeschi e Bonucci: i convocati di Pirlo per il match col Genoa.

Abbondanza in ogni reparto per Andrea Pirlo in vista di Juventus-Genoa. Nell'elenco dei convocati bianconeri, assenti soltanto Federico Bernardeschi e Leonardo Bonucci.

L'esterno e il difensore, non prenderanno parte alla sfida di domenica pomeriggio allo 'Stadium' contro il Grifone a causa della positività al Covid riscontrata durante gli impegni in Nazionale.

Per il resto organico al completo per Pirlo, forte del rientro col botto di Paulo Dybala nel match col Napoli e di Merih Demiral, ristabilitosi dal Coronavirus. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski;

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.