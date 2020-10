I convocati dell'Italia Under 20: Esposito, Salcedo e Piccoli in attacco

I convocati di Bollini per il raduno: chiamati anche i due giovanissimi del Milan Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

L' Under 20 si riscopre grande e di talento. Il Commissario Tecnico Alberto Bollini ha convocato 27 giocatori per il raduno che si svolgerà a dal 4 all’11 ottobre.

Un raduno che anticipa gli impegni di qualificazione per l’Europeo Under 19, il quale varrà a sua volta i pass per il Mondiale Under 20, che - salvo rinvii - si giocherà a maggio prossimo in Indonesia.

Salta all'occhio soprattutto la presenza di attaccanti già nel giro delle prime squadre, anche in . Presenti due rossoneri come Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, due giocatori di Serie A come Eddie Salcedo e Roberto Piccoli dello , più Esposito e Cangiano.

Questo l'elenco completo dei convocati diramati in mattinata dal Commissario Tecnico.

Portieri: Federico Brancolini ( ), Alessandro Saiano (Imolese), Stefano Turati ( );

Difensori: Nicolò Armini ( ), Devid Eugene Bouah (Roma), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi ( ), Caleb Okoli Memeh (Spal), Lorenzo Pirola ( ), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Olbia), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Daniel Maldini ( ), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi ( ), Franco Daryl Tongya Heubang ( ), Destiny Udogye (Hellas ), Emanuele Zuelli ( );

Attaccanti: Gianmarco Cangiano ( ), Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona).